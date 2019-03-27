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27 мар 2019

Вице-Премьер РФ подтвердил уход Ford с российского рынка

Вице-Премьер РФ подтвердил уход Ford с российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Дмитрий Козак сообщил, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей

По словам Козака, причиной, по которой компания приняла такое решение, стали проблемы со сбытом. "Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер — группа Sollers", — сказал вице-премьер.

Группа "Соллерс" получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате реструктуризации, уточнил он. Сейчас Правительство обсуждает заключение специвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге, добавил он. "Такой СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца", - уточнил Козак. "Поэтому можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", — заключил вице-премьер.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, ТАСС

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