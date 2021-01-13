Власти Бразилии обличили амбиции Ford

Буквально на днях портал Motorpage сообщал об уходе Ford с очередного рынка, на этот раз бразильского. Концерн полностью прекращает производство в регионе, но сохраняет структуры продаж и сервиса. Сегодня власти Бразилии сообщили, что Ford решился на этот шаг не просто так

По словам президента страны, Жаира Болсонару, американский концерн, что называется, «слишком многого просил». Г-н Болсонару сообщил, что Ford просто проиграл борьбу конкурентам и в правительстве не видят смысла по дальнейшим дотациям для производителя. Что и повлияло на решения Ford.

«Вы хотите, чтобы я продолжил выплачивать по двадцать миллиардов реалов, как это делалось в последние годы? Это ваши налоги» - сделал громкое заявление президент страны. Напомним, что в Fоrd связывали причины своей реорганизации с кризисом бразильской экономики по причине пандемии.