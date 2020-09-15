Новый Hummer сможет ездить крабиком

Марка GMC, которая будет выпускать возрождённый Hummer с электродвигателем, показала на коротком тизере принцип работы загадочного Crab Mode

Судя по видео, электрический внедорожник сможет передвигаться не совсем боком, как краб, а по диагонали. Для этого Hummer научат одновременно подворачивать все четыре колеса в одну сторону. Ожидается, что такой режим, который может стать подспорьем при совершении параллельной парковки, будет предложен в качестве опции.

Кроме этого, GMC раскрыл дату премьеры электрокара, которая состоится 20 октября нынешнего года. Тогда же откроется приём заказов на возрождённый Hummer, построенный на платформе BT1 – версии архитектуры GMT T1XX, лежащей в базе Chevrolet Tahoe. Новинку выпустят в кузове внедорожника и пикапа с электрической силовой установкой, состоящей из трёх моторов суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Установка сможет разгонять Hummer с места до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды.