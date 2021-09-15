Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2021

В России начались продажи Geely Atlas Pro

В России начались продажи Geely Atlas Pro
Автор фото: фирма-производитель

На отечественном рынке стартуют продажи нового семейного кроссовера Geely Atlas Pro. Автомобиль обладает привлекательным дизайном, широким набором современных опций обеспечения комфорта и продвинутых систем безопасности. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2019000 рублей

Давайте сразу разберемся с силовыми установками и трансмиссиями. Итак, на нашем рынке Geely Atlas Pro будет предлагаться с безальтернативной гибридной установкой, которая построена на основе двигателя 1.5 с турбонаддувом (177 лошадиных сил), который работает в паре со стартер-генератором. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Что касается оснащения, то уже в базовой комплектация машина оборудована богатым комплексом систем безопасности. В их числе: шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля Autohold, антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий, а также ассистенты при старте и спуске на склоне, система стабилизации курсовой устойчивости и антипробуксовочная система. Помимо прочего, Geely Atlas Pro оснащен передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора 360° и круиз-контролем. 

При написании новости использовалась информация:
Geely

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Atlas Pro

Новый Geely Atlas превратится в Volvo

18 декабря 2020
Geely Atlas Pro

В Россию едет обновленный Geely Atlas

01 декабря 2020
Geely Atlas Pro

В Россию едет обновленный Geely Atlas

24 января 2020
Geely Atlas

Geely Atlas лишится атмосферных моторов

27 декабря 2019
двигатель 1.8 TD для Geely Atlas

Китайское сердце

01 марта 2019

Новый флагманский Atlas от Geely скоро в России

27 сентября 2018

 Новости Geely Atlas

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"

Написано новостей:

2 9 0 7 9