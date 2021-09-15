В России начались продажи Geely Atlas Pro

На отечественном рынке стартуют продажи нового семейного кроссовера Geely Atlas Pro. Автомобиль обладает привлекательным дизайном, широким набором современных опций обеспечения комфорта и продвинутых систем безопасности. Цены на автомобиль стартуют с отметки в 2019000 рублей

Давайте сразу разберемся с силовыми установками и трансмиссиями. Итак, на нашем рынке Geely Atlas Pro будет предлагаться с безальтернативной гибридной установкой, которая построена на основе двигателя 1.5 с турбонаддувом (177 лошадиных сил), который работает в паре со стартер-генератором. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Что касается оснащения, то уже в базовой комплектация машина оборудована богатым комплексом систем безопасности. В их числе: шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля Autohold, антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий, а также ассистенты при старте и спуске на склоне, система стабилизации курсовой устойчивости и антипробуксовочная система. Помимо прочего, Geely Atlas Pro оснащен передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора 360° и круиз-контролем.