Geely Atlas Pro покидает российский рынок: кто его заменит?

Китайская компания Geely убрала с официального сайта кроссовер Atlas Pro, который официально продается у нас с 2021 года. Пока модель доступна из дилерских остатков

Фактическим преемником Atlas Pro можно считать Belgee X70 – перелицованную версию этой модели, выпускаемую в Беларуси. X70 поступил в продажу в России в июле 2024 года и сейчас предлагается по цене от 2 826 190 до 3 426 190 рублей. Это немного ниже той цены, которую просят за Atlas Pro - от 2 836 990 до 3 536 990 рублей. Кроме того, Geely анонсировала Atlas второго поколения, построенный на модульной платформе CMA (той же, что у Geely Tugella, Monjaro и Volvo XC40). Точные сроки появления новинки пока не уточняются.

Напомним, что Atlas Pro предлагался российским покупателям с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Как альтернатива предлагалась мягкогибридная модификация с 48-вольтовым электрогенератором. Привод в обоих случаях мог быть передний или полный. В июне 2023 года линейка пополнилась переднеприводной версией с 150-сильным турбомотором и 8-ступенчатым “автоматом”.