Geely представил новый Atlas

Китайский концерн обнародовал изображения нового кроссовера, который пополнит семейство Boyue (в России эти кроссоверы известны как Geely Atlas). Новинка получила название Boyue Cool

Сразу поговорим о технической составляющей. Во-первых, автомобиль построен на новой платформе CMA, которую разработали специалисты Volvo. На ней же созданы и новейшие электрокары Polestar. Под капотом у Boyue Cool располагается полуторалитровый 180-сильный турбо-мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Что касается дизайна, то он отличается обилием углов и острых граней.

Дебют машины состоится на автосалоне в Шанхае – приедет ли автомобиль в Россию – неизвестно. Пока что нам предстоит познакомиться к полноразмерным SUV – Geely Monjaro.