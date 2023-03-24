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24 мар 2023

Geely представил новый Atlas

Geely представил новый Atlas
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн обнародовал изображения нового кроссовера, который пополнит семейство Boyue (в России эти кроссоверы известны как Geely Atlas). Новинка получила название Boyue Cool

Сразу поговорим о технической составляющей. Во-первых, автомобиль построен на новой платформе CMA, которую разработали специалисты Volvo. На ней же созданы и новейшие электрокары Polestar. Под капотом у Boyue Cool располагается полуторалитровый 180-сильный турбо-мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Что касается дизайна, то он отличается обилием углов и острых граней.

Дебют машины состоится на автосалоне в Шанхае – приедет ли автомобиль в Россию – неизвестно. Пока что нам предстоит познакомиться к полноразмерным SUV – Geely Monjaro.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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