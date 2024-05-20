Geely Atlas доработали интерьер и сделали дешевле

Компания Geely запустила продажи обновленной версии кроссовера Atlas (на родине Boyue L) слегка доработанным интерьером, но неизмененной моторной гаммой. К тому же, автомобиль оценили в 115 700 юаней (1 454 000 рублей), что на 10 000 юаней дешевле предыдущей версии

При первом взгляде трудно заметить какие-либо изменения во внешности автомобиля. Они в основном касаются крыши, которая теперь полностью черная. Также в таком цвете выполнен пластиковый обвес и зеркала заднего вида. Однако самое интересное сосредоточено внутри. Покупателям предложат два варианта оформления интерьера: в голубом или серебристом цветах. Разработчики немного переделали переднюю панель, на которой расположились 13,2-дюймовая “мультимедийка” и 10,25-дюймовая “приборка”. Центральный тоннель стал выглядеть более минималистичным. Также автомобиль получил новый D-образный мультируль.

Под капотом стандартной версии 1,5-литровый турбомотор мощностью 178 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В комплектации подороже - 2,0-литровый турбоагрегат на 215 л.с. и 325 Нм. Коробка в обоих случаях - 7-ступенчатый “робот”. Привод - исключительно передний.