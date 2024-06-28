В Китае начались продажи обновленного Geely Atlas по более низким ценам

Китайская компания Geely выводит на рынок обновленный Boyue. В России данная модель известна как Atlas, но в слегка удлиненной версии. Рестайлинговая модель на родине оценивается от 92 800 до 118 800 юаней (1 065 000 - 1 360 000 рублей)

Фактически, это тот же Boyue Cool, который вывели на рынок в прошлом году, только слегка доработанный. Рестайлингом его трудно назвать, поскольку видимых изменений в дизайне совершенно нет, только палитра цветов теперь дополнена фиолетовым Aurora Purple. То же самое касается и интерьера. Главное изменение в обновленной версии - это оснащение, которое значительно пересмотрели в базовых комплектациях. Теперь для стандартного Boyue доступны электроприводы зеркал и камеры кругового обзора. Круиз-контроль и набор помощи водителю можно получить со второй по старшинству комплектации.

Силовая установка осталась без изменений. Как и прежде, Boyue оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.