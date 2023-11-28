Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2023

Обновленный Geely Atlas Pro для России. Какой он будет?

Обновленный Geely Atlas Pro для России. Какой он будет?

В дилерские центры Казахстана стали поступать экземпляры второго поколение кроссовера Geely Atlas. Именно данная модель официально будет представлена в России в следующем году. Оказалось, что автомобиль имеет ряд отличий от китайской версии, которая продается на родине под названием Geely Boyue L

Новое поколение отличается иным дизайном с П-образной передней светодиодной оптикой и крупной решеткой радиатора, состоящей из множества ромбовидных элементов. Габариты автомобиля составляют: 4670/1900/1705 мм., при колесной базе в 2777 мм.

Салон также изменился. На передней панели теперь устанавливается вертикальный тачскрин “мультимедийки” диагональю 13,2 дюйма. Экран визуально интегрирован в центральный тоннель. “Приборка” также цифровая, с 10,25-дюймовым экраном. У китайской версии совершенно иной дизайн рулевого колеса, когда у автомобиля, предназначенного для рынков России и Казахстана, такой же, как у Geely Monjaro.

Новинка сконструирована на платформе NL-3. Под капотом стандартной версии - 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,7 с. Максимальная скорость - 190 км/ч.  Версия подороже получила бензиновую “турбочетверку” объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. и 350 Нм. Разгон до “сотни” - 8,2 с. Максимальная скорость - 215 км/ч. В обоих случаях автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Atlas

Geely представил новый Atlas

24 марта 2023
Geely Atlas

В России запатентовали новый Geely Atlas

14 февраля 2023
Geely Atlas Pro

В России начались продажи Geely Atlas Pro

15 сентября 2021
Geely Atlas Pro

Новый Geely Atlas превратится в Volvo

18 декабря 2020
Geely Atlas Pro

В Россию едет обновленный Geely Atlas

01 декабря 2020
Geely Atlas Pro

В Россию едет обновленный Geely Atlas

24 января 2020

 Новости Geely Atlas

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...» Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 1 2