Обновленный Geely Atlas Pro для России. Какой он будет?

В дилерские центры Казахстана стали поступать экземпляры второго поколение кроссовера Geely Atlas. Именно данная модель официально будет представлена в России в следующем году. Оказалось, что автомобиль имеет ряд отличий от китайской версии, которая продается на родине под названием Geely Boyue L

Новое поколение отличается иным дизайном с П-образной передней светодиодной оптикой и крупной решеткой радиатора, состоящей из множества ромбовидных элементов. Габариты автомобиля составляют: 4670/1900/1705 мм., при колесной базе в 2777 мм.

Салон также изменился. На передней панели теперь устанавливается вертикальный тачскрин “мультимедийки” диагональю 13,2 дюйма. Экран визуально интегрирован в центральный тоннель. “Приборка” также цифровая, с 10,25-дюймовым экраном. У китайской версии совершенно иной дизайн рулевого колеса, когда у автомобиля, предназначенного для рынков России и Казахстана, такой же, как у Geely Monjaro.

Новинка сконструирована на платформе NL-3. Под капотом стандартной версии - 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,7 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. Версия подороже получила бензиновую “турбочетверку” объемом 2,0 л. Мощность - 218 л.с. и 350 Нм. Разгон до “сотни” - 8,2 с. Максимальная скорость - 215 км/ч. В обоих случаях автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

