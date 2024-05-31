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31 май 2024

Geely Atlas получил в России полный привод

Geely Atlas получил в России полный привод
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely выводит на российский рынок новую полноприводную версию кроссовера Atlas. Автомобиль также будет предложен в трех комплектациях, но цены пока не названы

Никаких изменений во внешнем облике не будет, кроме появившейся эмблемы AWD на багажной двери. Интерьер также остался прежним. Главное тут подключаемый полный привод. Благодаря нему появились два дополнительных режима вождения Offroad и Snow к четырем стандартным Comfort, Eco, Sport и Intelligent. Отмечается, что главными преимуществами этой системы полного привода являются точность распределения крутящего момента, а также способность автоматически варьировать и направлять тягу к осям в пропорции до 50:50.

Как и прежде, Geely Atlas комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Однако теперь мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin с гидротрансформатором. О том, как улучшилась динамика модели, мы узнаем ближе к старту продаж.

При написании новости использовалась информация:
Geely

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