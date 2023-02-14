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14 фев 2023

В России запатентовали новый Geely Atlas

В России запатентовали новый Geely Atlas
Автор фото: фирма-производитель

В нашей стране запатентовали новейший кроссовер Geely Atlas на платформе Volvo. Фотографии модели появились в базе Роспатента, что, впрочем, еще не означает, что она доберется до нашего рынка. В Китае же такой Atlas уже продается под названием Boyue L

Под платформой Volvo мы подразумеваем «тележку» CMA,  именно на ней построен компактный шведский кроссовер XC40. В линейке Geely помимо Boyue L  есть еще несколько моделей – созданных на архитектуре CMA. Речь идет, например, о кроссовере Tugella.

Cобственно новый Atlas радикально отличается от своего прародителя – между новинкой и текущим поколением кроссовера нет ничего общего. Здесь и новый кузов, и новые агрегаты -180-сильный полутралитровый турбомотор.

При написании новости использовалась информация:
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