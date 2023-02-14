В России запатентовали новый Geely Atlas

В нашей стране запатентовали новейший кроссовер Geely Atlas на платформе Volvo. Фотографии модели появились в базе Роспатента, что, впрочем, еще не означает, что она доберется до нашего рынка. В Китае же такой Atlas уже продается под названием Boyue L

Под платформой Volvo мы подразумеваем «тележку» CMA, именно на ней построен компактный шведский кроссовер XC40. В линейке Geely помимо Boyue L есть еще несколько моделей – созданных на архитектуре CMA. Речь идет, например, о кроссовере Tugella.

Cобственно новый Atlas радикально отличается от своего прародителя – между новинкой и текущим поколением кроссовера нет ничего общего. Здесь и новый кузов, и новые агрегаты -180-сильный полутралитровый турбомотор.