Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2023

Geely анонсировала обновленный Coolray для России

Geely анонсировала обновленный Coolray для России
Автор фото: фирма-производитель

В официальном российском телеграм канале Geely появилось изображение некого автомобиля на черном фоне. По форме светодиодных фар можно догадаться, что это обновленный кроссовер Coolray.

Напомним, что данная модель на родине больше известна под названием Binyue Cool, а ее дебют состоялся в 2022 году. По сравнению с дорестайлингом, новинка обзавелась более агрессивной внешностью с крупной сетчатой решеткой радиатора и узкими полосками светодиодных фар. Внутри теперь установлен единый блок “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 10,25 и 12,3 соответственно. По размерам также есть изменения: длина - 4380 мм. (+ 50 мм.), ширина - 1810 мм. (+ 10 мм.), высота - 1615 мм. (+ 6 мм.), а колесная база не изменилась - 2600 мм.

Новый Geely Coolray оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мотор такого же объема устанавливается и на актуальное поколение модели, но мощность была увеличена до 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray

В Казахстан приехал новый Geely Coolray

01 августа 2023
Geely Coolray

Новый Geely Coolray официально дебютировал в Казахстане

21 июля 2023
Geely Coolray

Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

05 декабря 2022
Geely Coolray

Geely Coolray получил новый мотор в ходе рестайлинга

27 июля 2022
Geely Coolray

Geely Coolray пережил очередной рестайлинг

14 февраля 2022
Geely Coolray 2020 руль

Geely Coolray обновился

27 июля 2021

 Новости Geely Coolray

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 4 1