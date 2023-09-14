Geely анонсировала обновленный Coolray для России

В официальном российском телеграм канале Geely появилось изображение некого автомобиля на черном фоне. По форме светодиодных фар можно догадаться, что это обновленный кроссовер Coolray.

Напомним, что данная модель на родине больше известна под названием Binyue Cool, а ее дебют состоялся в 2022 году. По сравнению с дорестайлингом, новинка обзавелась более агрессивной внешностью с крупной сетчатой решеткой радиатора и узкими полосками светодиодных фар. Внутри теперь установлен единый блок “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 10,25 и 12,3 соответственно. По размерам также есть изменения: длина - 4380 мм. (+ 50 мм.), ширина - 1810 мм. (+ 10 мм.), высота - 1615 мм. (+ 6 мм.), а колесная база не изменилась - 2600 мм.

Новый Geely Coolray оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мотор такого же объема устанавливается и на актуальное поколение модели, но мощность была увеличена до 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.