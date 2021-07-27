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27 июл 2021

Geely Coolray обновился

Geely Coolray обновился
Автор фото: фирма-производитель

Популярный китайский кроссовер пережил рестайлинг – новая внешность и новые опции. Вот чем будет стараться привлекать клиентов Coolray.

Оговоримся сразу, обновление модели произошло на домашнем рынке – в Китае. Правда, в Geely достаточно оперативно выводят обновленные модели на мировые рынки, так что мы в Motorpage предполагаем, что новенький Collray доберется до нас также быстро. Собственно, отличить новинку от текущего исполнения вы сможете по новыми бамперами, спойлером сложной формы в верхней части задней двери, а также оптикой с измененной графикой.

Что касается опций, то в салоне автомобиля появился новый мультимедийный комплекс с 12-дюймовым монитором. Также обновленный кроссовер получил амбиентную подсветку интерьера с возможностью выбора цвета из палитры на 72 оттенка.  В техническом плане автомобиль остался тем же – под капотом может трудиться либо мотор 1.5 с турбонаддувом, либо мотор 1.4 (также с турбонаддувом). В первом случае мощность агрегата составляет 177 лошадиных сил, а во втором – 141.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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