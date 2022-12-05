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5 дек 2022

Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

Компания Geely объявила о запуске продаж кроссовера Coolray в новом варианте исполнения под названием Link

Фактически, версия Link - это та же  старшая комплектация Flagship за исключением одной важной особенности - теперь среди опций здесь появилась и специальная телеметрическая система G-Link.

С помощью смартфона пользователь теперь сможет удаленно запускать двигатель, управлять сигнализацией и климатической системой автомобиля. Кроме того существует возможность дистанционного воспроизведения данных бортового компьютера - пробег, расход топлива и.т.д. Также G-Link обладает и функцией геолокации, с помощью которой можно отследить местоположение автомобиля.

В техническом же плане автомобиль не изменился - под капотом также трудится 150-сильный турбомотор в паре с семиступенчатым роботом.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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