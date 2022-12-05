Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

Компания Geely объявила о запуске продаж кроссовера Coolray в новом варианте исполнения под названием Link

Фактически, версия Link - это та же старшая комплектация Flagship за исключением одной важной особенности - теперь среди опций здесь появилась и специальная телеметрическая система G-Link.

С помощью смартфона пользователь теперь сможет удаленно запускать двигатель, управлять сигнализацией и климатической системой автомобиля. Кроме того существует возможность дистанционного воспроизведения данных бортового компьютера - пробег, расход топлива и.т.д. Также G-Link обладает и функцией геолокации, с помощью которой можно отследить местоположение автомобиля.

В техническом же плане автомобиль не изменился - под капотом также трудится 150-сильный турбомотор в паре с семиступенчатым роботом.

