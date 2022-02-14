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14 фев 2022

Geely Coolray пережил очередной рестайлинг

Geely Coolray пережил очередной рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

В сеть попали фото обновленной версии компактного кроссовера Geely Binyue, который в России и других странах ЕАЭС известен под именем Coolray. Напомним, впервые эта модель была представлена на автосалоне в Гуанчжоу в 2018 году

Надо сказать, что в этот раз изменения получились куда более заметными чем при прошлой модернизации в прошлом году, когда производитель решил ограничиться новыми бамперами и мультимедийной системой. В этот раз в Geely подарили своему кроссоверу новые, объединенные в огромный цельный элемент решетку радиатора и воздухозаборник, зауженные светодиодные блок-фары, новые капот и передние крылья, спойлер и диффузор.

Самое интересное – мощность полуторалитрового трехцилиндрового турбо-мотора решили увеличить со 177 до 181 лошадиных сил.  Любопытно, но в России до сих пор продается дорестайлинговый вариант кроссовера образца 2018 года. К слову, двигатель в российской конфигурации «задушен» до 150 лошадиных сил. Важный нюанс – этот мотор является совместной разработкой компаний Geely и Volvo, последняя ставит его на компактный кроссовер XC40.

Причины, по которым Geely не желают вести к нам рестайлинговый кроссовер – неизвестны. Впрочем, статистика продаж показывает, что на Coolray есть устойчивый спрос. В августе эта модель даже попала в ТОП-25 наиболее популярных новых автомобилей на российском рынке (по данным АЕБ). 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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