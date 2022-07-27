Geely Coolray получил новый мотор в ходе рестайлинга

Компактный китайский кроссовер пережил плановое обновление – модернизированная внешность и новый мотор

Начнем, как раз, с последнего пункта – теперь автомобиль приводится в движение полуторалитровым 180-сильным турбомотором, который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач. Производитель заявляет низкий расход топлива-5.8 литра в смешанном цикле.

Освежили экстерьер и интерьер. Снаружи полностью изменили оформление передней и задней частей кузова. Машина получила объединенные в огромный цельный элемент решетку радиатора и воздухозаборник. Капот и крылья – тоже новые. На крышке багажника появился небольшой спойлер.