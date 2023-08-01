В Казахстан приехал новый Geely Coolray

В Казахстане прошла официальная презентация обновленного Geely Coolray. Автомобиль оценивается от 11 990 000 тенге (2 464 000 рублей)

Рестайлинг первого поколения Geely Coolray (Binyue Cool на родине) дебютировал в Китае летом 2022 года. Новинка обзавелась широкой решеткой радиатора, светодиодной оптикой более узкой формы, 18-дюймовыми колесными дисками, а также по другому оформленным салоном.

Под капотом бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Для казахстанского рынка двигатель был дефорсирован до 172 л.с. (181 л.с. в Китае), но крутящий момент прибавил в значениях - 290 Нм. (255 Нм в Китае). Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым роботом. Привод - передний.