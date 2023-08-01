Автомобильный портал Motorpage
1 авг 2023

В Казахстан приехал новый Geely Coolray

В Казахстан приехал новый Geely Coolray
В Казахстане прошла официальная презентация обновленного Geely Coolray. Автомобиль оценивается от 11 990 000 тенге (2 464 000 рублей)
Рестайлинг первого поколения Geely Coolray (Binyue Cool на родине) дебютировал в Китае летом 2022 года. Новинка обзавелась широкой решеткой радиатора, светодиодной оптикой более узкой формы, 18-дюймовыми колесными дисками, а также по другому оформленным салоном. 
 
Под капотом бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Для казахстанского рынка двигатель был дефорсирован до 172 л.с. (181 л.с. в Китае), но крутящий момент прибавил в значениях - 290 Нм. (255 Нм в Китае). Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым роботом. Привод - передний. 
 

При написании новости использовалась информация:
Китайские Автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Binrui Cool Champion Edition

Geely представила бюджетную версию Binrui Cool

01 августа 2023
Geely Coolray

Новый Geely Coolray официально дебютировал в Казахстане

21 июля 2023
Geely Coolray

Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

05 декабря 2022
Geely Coolray

Geely Coolray получил новый мотор в ходе рестайлинга

27 июля 2022
Geely Coolray

Geely Coolray пережил очередной рестайлинг

14 февраля 2022
Geely Coolray 2020 руль

Geely Coolray обновился

27 июля 2021

 Новости Geely Coolray

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 9 6