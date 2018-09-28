Новая Geely Emgrand 7 уже в салонах российских дилеров

Совсем недавно на Московском автосалоне китайцы показали новую версию Geely Emgrand 7, и сразу начали поставлять её в Россию

Автомобиль собирается в Белоруссии. Если раньше на заводе «Белджи» осуществлялась только «отвёрточная» сборка, с середины этого года белорусы выполняют полный сборочный цикл, включая сварку кузовов.

Машина уже подвергалась модернизации всего два года назад, но китайцы решили провести ещё одно обновление. После рестайлинга машина получила более современный вид благодаря изменённой решетке, оптике и бамперам. Салон Emgrand 7 тоже значительно посвежел.

Продажи начинаются с более дорогих комплектаций «Комфорт» и «Люкс». Пока предлагается только один атмосферный силовой агрегат, объёмом в 1,8-литров, мощностью 133 лошадей. В «Комфорте» - механическая трансмиссия, в «Люксе» - вариатор.

В базовой комплектации две фронтальные подушки безопасности, система динамической стабилизации, подогреваемые передние кресла, кондиционер, аудиосистема, датчик освещения, парктроник и диски из лёгкого сплава.