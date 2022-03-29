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29 мар 2022

Компания Geely представила автомобиль с огромным запасом хода

Компания Geely представила автомобиль с огромным запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Седан Geely Emgrand L получил на домашнем рынке новую модификацию с гибридной силовой установкой

Сразу поговорим о двигателях. Итак, здесь есть ДВС - полутора литровый турбо-мотор и два электрических двигателя.  ДВС может либо передавать тягу на колеса, либо работать в качестве генератора, пополняя энергию в батареях.  Общая мощность силовой установки составляет 245 лошадиных сил. Разгон до сотни у Emgrand L занимает 7 секунд. Впрочем, динамика здесь не главное.

Куда больше впечатляет запас хода. Производитель заявляет, что на полном баке и заряженных аккумуляторах машина способна проехать до 1300 километров, а расход топлива новинки при этом составит менее четырех литров на сотню.  Что касается внешнего облика, то новинка практически ничем не отличается от обычного Emgrand L. Опознавательными признаками гибрида станет лишь белый цвет логотипа и цветные вставки на стойках кузова.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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