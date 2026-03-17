17 мар 2026

Geely Galaxy M7 сможет проехать до 1730 км без подзарядки и дозаправки

Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала технические характеристики нового гибридного кроссовера Geely Galaxy M7. Ставка сделана на экономичность и большой запас хода

Galaxy M7 представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4770 мм и колесной базой 2785 мм. Дизайн модели оформлен в актуальной стилистике линейки Galaxy M, куда также входит крупный кроссовер Galaxy M9.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, в составе которой 112-сильный 1,5-литровый мотор и один электродвигатель. Главной особенностью новинки стал впечатляющий запас хода. На электротяге кроссовер способен проехать до 225 км, а при полностью заряженной батарее и полном баке топлива – 1730 км (по китайскому циклу CLTC). Производитель также заявляет о продвинутой системе терморегулирования и поддержке быстрой зарядки. Заявленный расход топлива – 3,35 л на 100 км.

Продажи новинки в Китае должны стартовать уже в апреле этого года, а главным конкурентом на рынке будет BYD Song Plus DM-i.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

