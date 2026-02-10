Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2026

Geely готовит для России версию гибридного EX5 EM-i с большим запасом хода

Автор фото: фирма-производитель

Для модели сертифицирована новая модификация с увеличенной емкостью батареи, которая позволит заметно повысить запас хода на электротяге

Согласно данным ОТТС, новая версия получит литий-ионный аккумулятор емкостью 29 кВтч. Это почти на треть больше, чем у актуального EX5 EM-i с батареей на 18,4 кВтч. Благодаря этому запас хода на электричестве вырастет со 105 до 170 км. Запас хода в гибридном режиме пока не сообщается.

Кроссовер по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и электродвигателем на 218 л.с. Актуальная версия разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с, а максимальный запас хода в гибридном режиме – 943 км.

Geely готовит для России версию гибридного EX5 EM-i с большим запасом хода

10 февраля 2026

