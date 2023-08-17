Great Wall Poer: самый покупаемый пикап в России

Новым лидером на российском автомобильном рынке в сегменте пикапов стал китаец Great Wall Poer, сместив отечественный УАЗ Патриот

УАЗ держал первенство на протяжении 8 лет, но с приходом китайских брендов, спрос на отечественный автомобиль стал падать. Отметим, что в июле этого года россияне купили 1513 пикапов. Это в два раза больше по сравнению с предыдущем месяцем. В итоге было продано 434 экземпляра Great Wall Poer и 266 УАЗ Патриот. Несмотря на более низкую стоимость Патриота (от 1 405 000 рублей), Poer (от 3 499 000 рублей) приобрели больше россиян.

Напомним, что Great Wall Poer оснащается дизельной «турбочетверкой» объемом 2,0 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. В паре с мотором работает 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». Привод - полный.