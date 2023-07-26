Great Wall представит две новых марки в России

Китайский концерн Great Wall представит в России два новых бренда до конца текущего года. Ими станут Ora и Wey

Напомним, что Great Wall Motors производит автомобили под пятью брендами: Haval, Tank, Great Wall Pickup, Ora и Wey. Последние две компании выпускают электрические и гибридные автомобили. Пока нет достоверной информации о том, какие модели привезут в Россию первыми.

Когда Great Wall представил данные два бренда на европейском рынке, то первенцами стали электрический хэтчбек Ora Funky Cat, электрический фастбэк The Next Ora Cat, а также подзаряжаемые гибридные кроссоверы Wey Coffe 01 и Coffee 02.