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11 июн 2021

Great Wall привез в Россию новый пикап

Great Wall привез в Россию новый пикап
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Great Wall Motor, вернувшаяся на российский рынок осенью 2020 года, объявила о старте продаж нового пикапа Poer

Забавно, что название модели является аллюзией на английское слово Power (мощь), что мешало китайцам назвать машину именно им, без всех метаморфоз – загадка. Впрочем, это не главное. К слову, дизайн у машины достаточно самобытен, хотя наши коллеги из других изданий уже успели пройтись по нему с комментариями вроде «калька на Hilux».

В движение же автомобиль приводится двухлитровым 150-сильным турбо-дизелем. В качестве трансмиссии здесь используется 8-ступенчатый автомат. Привод – подключаемый полный. Причем в старших версиях автомобиль будет обладать понижающим рядом передач и блокировкой заднего дифференциала.  Цены начинаются от 2299000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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