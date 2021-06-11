Great Wall привез в Россию новый пикап

Китайская компания Great Wall Motor, вернувшаяся на российский рынок осенью 2020 года, объявила о старте продаж нового пикапа Poer

Забавно, что название модели является аллюзией на английское слово Power (мощь), что мешало китайцам назвать машину именно им, без всех метаморфоз – загадка. Впрочем, это не главное. К слову, дизайн у машины достаточно самобытен, хотя наши коллеги из других изданий уже успели пройтись по нему с комментариями вроде «калька на Hilux».

В движение же автомобиль приводится двухлитровым 150-сильным турбо-дизелем. В качестве трансмиссии здесь используется 8-ступенчатый автомат. Привод – подключаемый полный. Причем в старших версиях автомобиль будет обладать понижающим рядом передач и блокировкой заднего дифференциала. Цены начинаются от 2299000 рублей.