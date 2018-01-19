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19 янв 2018

Great Wall создал суббренд для электромобилей

Great Wall создал суббренд для электромобилей

Китайская компания Great Wall известна как у себя на родине, так и у нас в качестве производителя кроссоверов и внедорожников. Несмотря на то, что дела в своем сегменте у Great Wall идут неплохо и она, подгоняемая китайскими властями, вынуждена заняться электромобилями.

На автосалоне в Пекине в апреле этого года Great Wall представит свой новый суббренд – Ora. Именно под ним будут производиться экологически чистые автомобили компании. Первой моделью Ora станет приподнятый лифтбэк iQ5. Его длина составляет 4445 мм, ширина — 1735 мм, длина колесной базы равна 2615 мм. Масса электромобиля, данные о котором появились в базе китайского патентного бюро, равна 1395 килограмм.  По неофициальной информации электромобиль построен на базе одной из моделей еще одного суббренда Great Wall, Wey.

Электромобиль получил силовую установку состоящую из электромотора мощностью 163 л.с. и блока литий-ионных батарей. Максимальная скорость — 150 км/ч, запас хода пока неизвестен.

Выглядит электромобиль, мягко говоря, страшненько. Но без экологически чистой модели Great Wall, несмотря на то, что компания частная, не обойтись. Китайские власти грозятся штрафовать автопроизводителей, которые не делают электромобили и перекрыть им доступ к дешевым госкредитам, выдаваемым на развитие.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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