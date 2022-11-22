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22 ноя 2022

Great Wall вывел на российский рынок новую марку

Great Wall вывел на российский рынок новую марку
Автор фото: фирма-производитель

Китайская Great Wall Motor зарегистрировала в России торговую марку GWM Tank. Совсем скоро нам следует ожидать интересных премьер

Несколькими месяцами ранее офис марки заявлял, что первыми на нашем рынке станут Tank 300 и Tank 500. Tank 300 выпускают с 2020 года и по сути является переосмыслением рамного внедорожника Haval H9, так как построен на его же платформе и использует те же агрегаты. Напомним, что на местном рынке моторная гамма Tank 300 включает в себя бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л и 3,0 л, мощностью 220 и 299 л.с. соответственно. С большой долей вероятности именно эти версии будут поставлять в Россию. 420-сильного гибрида мы скорее всего не увидим.

Tank 500 - это более крупный автомобиль, и платформа здесь уже используется своя. Хотя агрегаты, а именно трехлитровый мотор и гибрид позаимствованы у младшей  - трехсотой модели.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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