Great Wall вывел на российский рынок новую марку

Китайская Great Wall Motor зарегистрировала в России торговую марку GWM Tank. Совсем скоро нам следует ожидать интересных премьер

Несколькими месяцами ранее офис марки заявлял, что первыми на нашем рынке станут Tank 300 и Tank 500. Tank 300 выпускают с 2020 года и по сути является переосмыслением рамного внедорожника Haval H9, так как построен на его же платформе и использует те же агрегаты. Напомним, что на местном рынке моторная гамма Tank 300 включает в себя бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л и 3,0 л, мощностью 220 и 299 л.с. соответственно. С большой долей вероятности именно эти версии будут поставлять в Россию. 420-сильного гибрида мы скорее всего не увидим.

Tank 500 - это более крупный автомобиль, и платформа здесь уже используется своя. Хотя агрегаты, а именно трехлитровый мотор и гибрид позаимствованы у младшей - трехсотой модели.