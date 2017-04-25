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25 апр 2017

Honda начала производство CR-V для России

Honda начала производство CR-V для России
Автор фото: фирма-производитель

Завод Honda, расположенный в штате Огайо, приступил к производству кроссоверов Honda CR-V нового пятого поколения, которые предназначены для российского рынка

К российским дилерам кроссовер поступит в середине этого года. Новая Honda CR-V будет предлагаться с 2- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями и вариатором. Мощность двигателей не уточняется, на предыдущем поколении она составляла 150 и 188 л.с. соответственно. Для российского рынка новое поколение Honda CR-V будет доступно только с полным приводом и получит подогреваемую зону лобового стекла в районе щеток стеклоочистителей.

Напомним, что внешне новое поколение Honda CR-V претерпело эволюционные перемены: изменилась форма радиаторной решетки и оптики, появились новые бамперы. Однако, кроссовер вырос в размерах, увеличилась колесная база, за счет чего значительно увеличилось пространство в салоне.

Honda CR-V получила новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым экраном на базе операционной системы Android с поддержкой технологии MirrorLink, а также интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве опций будут доступны дистанционный запуск двигателя, интеллектуальная система доступа Smart Entry, которая позволяет отпирать и запирать водительскую дверь прикосновением руки, технология LaneWatch, благодаря которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели, а также систему контроля за усталостью водителя Driver Attention Monitor.

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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