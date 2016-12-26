Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2016

Новая Honda CR-V поступила в продажу в США

Новая Honda CR-V поступила в продажу в США
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба американского подразделения японской компании Honda сообщило о начале продаж нового поколения кроссовера CR-V.

Для российских потребителей это событие интересно сразу по двух причинам. Во-первых, следующим рынком, где появится пятое поколение популярного кроссовера, станет российский. А во-вторых, по объявленным ценам для США можно примерно определить, сколько будет стоить новый SUV в нашей стране.

Так, в США новый Honda CR-V предлагается в четырех комплектациях, которые разделят моторную гамму из двух бензиновых двигателей: полуторалитрового турбированного силового агрегата мощностью 190 л.с. и двухлитрового «атмосферника» с отдачей 184 л.с..

На российском же рынке будут доступны модификации с 2,0-литровым и 2,4-литровым атмосферными двигателями. Полуторалитровой версии CR-V для России не предусмотрено.

Вне зависимости от комплектации все двигатели для обоих рынков будут оснащаться единственным и безальтернативным вариатором. Кроме того, американцы смогут приобрести как передне-, так и полноприводную версию автомобиля.

В список технического оснащения базовой комплектации вошли: фронтальная оптика со светодиодной «начинкой», система климат-контроля, полный комплект передних и боковых подушек безопасности, система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс с 5-дюймовым тачпадом, а также камера заднего вида. Такая версия автомобиля обойдется будущему владельцу в США в 24 945 долларов (приблизительно 1 518 720 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Для российского же рынка в начальную комплектацию CR-V, в соответствии с положениями Технического регламента, будет включена отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Ожидается, что первые партии нового японского кроссовера прибудут в нашу страну в течение II-ого квартала будущего года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Мотор, Авторевю, Колеса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda будет поставлять в Россию новый CR-V

23 ноября 2016

Honda показала пятое поколение CR-V

13 октября 2016

Honda CR-V лишилась версии с 2,4-литровым двигателем

20 июля 2016

Новое поколение Honda CR-V может получить семиместную версию

12 июля 2016
Honda CR-V 2017

Honda CR-V нового модельного года уже готовится к премьере

01 июля 2016

Honda раскрыла информацию о новом поколении CR-V

12 мая 2016

 Новости Honda CR-V

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте! Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная…
Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"

Написано новостей:

1 7 8 9 0