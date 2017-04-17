Российский импортер автомобилей Honda получил Одобрение типа транспортного средства на новое поколение кроссовера CR-V

Одобрение было получено еще в марте этого года, но в базах данных соответствующий документ был опубликован недавно.

Как следует из сертификата новое поколение кроссовера будет поставляться к нам североамериканским отделением компании с безальтернативными 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л.с. и вариатором. Привод: исключительно полный. Так как компания Honda максимально минимизировала свою деятельность в России, дилеры будут напрямую заказывать автомобили у Honda of America. Как удалось выяснить motorpage.ru первые «живые» машины поступят к дилерам не ранее июля этого года.

Напомним, что Honda рассекретила американскую версию пятого поколения CR-V в октябре прошлого года. Внешне автомобиль претерпел небольшие изменения: изменилась передняя часть, оптика, бамперы, на 32 мм увеличилась колесная база.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система, в списке опций: 2-зонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз, USB-порты для зарядки гаджетов, водительское сиденье получило регулировки по восьми направлениям.

Четвертое поколение Honda CR-V предлагается в России с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. по цене от 1 529 000 рублей за переднеприводную версию с «механикой».