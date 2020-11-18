Honda представила Civic 11-го поколения

Honda Motor представила прототип компактного седана Civic нового, одиннадцатого по счету поколения

Стоит отметить, что по заявлению производителя, серийная версия не будет сильно отличаться от прототипа. На кузове стало меньше линий и изгибов. В целом одиннадцатый Civic выглядит более консервативно и сдержанно, чем десятый. Правда, малая высота кузова здесь никуда не исчезла, да и дизайнеры постарались сделать облик стремительным, так что слово «космолёт», которым нарекли наши соотечественники предыдущий Civic, применимо и здесь.

Honda заявляет, что Civic получит несколько новых систем активной и пассивной безопасности, таких как модернизированный комплекс Honda Sensing и вспомогательные технологии для водителя. Доработанная конструкция кузова Honda Advanced Compatibility Engineering улучшит защиту пассажиров и пешеходов при столкновении. В то же время, производитель не заявляет ничего относительно силовых установок.