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13 ноя 2020

Анонсирована премьера нового Honda Civic

Анонсирована премьера нового Honda Civic
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представит Civic 11 поколения 17 ноября 2020 года. Виртуальная премьера машины состоится на онлайн-платформе Twitch

Японцы опубликовали первый видеотизер новинки, на котором можно рассмотреть некоторые детали будущего автомобиля. На ролике демонстрируется только седан, окрашенный в оранжевый цвет. Автомобиль получит видоизмененную решетку радиатора, новую оптику и другие боковые зеркала. Габаритные размеры машины останутся примерно теми же.

Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Гамма моторов Civic будет зависеть от рынка. По неофициальным данным модель предложат с гибридной силовой установкой. Скорее всего, такой модификацией обзаведется «заряженный» Honda Civic Type R. Мощность такой версии может составить около 400 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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