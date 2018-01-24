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24 янв 2018

Обновленная Honda HR-V: первое изображение

Обновленная Honda HR-V: первое изображение

Компактный кроссовер Honda HR-V в России неизвестен: к нам японцы возят только его «старшего» брата, CR-V. Но данная модель продается сразу на нескольких рынках и весьма успешно.

У кроссовера серьезно изменится передняя часть, которая будет выполнена в единой стилистике с новыми CR-V и Civic. Кроме того, кроссовер получит переднюю светодиодную оптику. Других подробностей о рестайлинге пока не сообщается. По неофициальным данным сзади у кроссовера изменится форма фонарей, а в салоне материалы отделки станут более дорогими и качественными.

Honda CR-V построен на платформе компактвэна Jazz. Машина в большинстве вариантов представлена в переднеприводном варианте, однако, на некоторых рынках представлена и в полноприводном варианте.

Европейская версия представлена с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 л.с. и турбодизелем объемом 1,6 литра (120 л.с.). Планов по выводу на российский данной модели у Honda нет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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