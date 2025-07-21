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21 июл 2025

Honda готовит 300-сильный Prelude Type R с гибридной силовой установкой и псевдо “механикой”

Honda готовит 300-сильный Prelude Type R с гибридной силовой установкой и псевдо “механикой”

Honda намерена вернуть культовое название Prelude Type R для своего нового спорткара. Это гибридное купе, которое будет позиционироваться как более мощная версия Civic

Как сообщают японские СМИ, на этом Honda останавливаться не планирует. В 2026 году может появиться “умеренно” спортивный Prelude Type S, а еще через год полноценная "заряженная" версия Type R. Последняя обещает стать настоящим флагманом линейки.

По предварительным данным, Prelude Type R получит спортивный обвес с расширенными крыльями, крупными воздухозаборниками, развитым диффузором и антикрылом в стиле GT. Также модели достанутся эксклюзивные колесные диски. В салоне стоит ожидать красную отделку и спортивные ковшеобразные сиденья.

Ранее предполагалось, что Prelude Type R унаследует “турбочетверку” от Civic Type R, но сейчас все больше слухов говорит о гибриде на базе e:HEV с двумя электромоторами и турбированным ДВС. Совокупная мощность может превысить 300 л.с., что выведет купе на один уровень с Civic Type R, но при этом позволит вписаться во все более жесткие экологические нормы (особенно в Европе, где продажи бензиновой версии Civic Type R завершатся в 2026 году). В паре с ДВС будет работать коробка S+Shift, которая имитирует работу “механики”.
 

При написании новости использовалась информация:
Carscoops

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