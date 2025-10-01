Honda готовит две мировые премьеры для автосалона в Tokyo

На автосалоне в Токио, который начнется 29 октября, Honda представит сразу два абсолютно новых электромобиля. Речь идет о третьем концепте из линейки Honda 0 Series и прототипе компактного электрокара

Модель из 0 Series станет продолжением идей недавно показанных Saloon и SUV. По силуэту на тизере можно предположить, что речь идет о кроссовере. Вторым дебютантом станет городской электрический автомобиль, который уже проходит испытания в Японии, Великобритании и Азии. Эксперты связывают его с прототипом Super EV, ранее замеченным на фестивале в Гудвуде.

Кроме того, Honda представит серийную версию обновленного Prelude, гибридный CR-V e:HEV и водородный CR-V e:FCEV. Также покажут полностью электрический Acura RSX Prototype и компактный Honda N-One e:, для которого подразделение Mugen готовит фирменный тюнинг-пакет. Помимо автомобилей, японский концерн покажет новые электромотоциклы, в числе которых горный e-MTB и скутер CUV e:.