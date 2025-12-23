Речь идет о купе S800 M, которое будет выставлено на торги в январе. Примечательно, что такой уникальный экземпляр оценивают относительно недорого

Данный экземпляр был выпущен в 1968 году для бельгийского рынка, а позже вернулся на родину, где прошел тщательную и детальную реставрацию. По своему состоянию автомобиль практически не отличается от того, каким он покинул завод более полувека назад. Эксперты ожидают цену в диапазоне от 7 до 9 миллионов иен (примерно от 3,5 до 4,5 млн рублей).

Honda S800 M оснащен 4-цилиндровым двигателем объемом 0,8 л. Мощность такого агрегата составляет 69 л.с. Очень скромные по современным меркам, но в свое время этот автомобиль считался настоящим спорткаром. При этом стоит учитывать, что купе весит всего 720 кг. Задний привод в купе с механической коробкой передач должны давать уникальные впечатления от вождения, которые были потеряны десятки лет назад.