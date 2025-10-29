Honda показала внедорожную модификацию Passport

Компания Honda опубликовала изображения и информацию об оснащении внедорожника Passport TrailSport HRC

Узнать новинку можно по ярко-оранжевому кузову, массивному внедорожному обвесу, внедорожным шинам и грузовой платформе на крыше с дополнительной светотехникой. Внутри поменяли материалы отделки, добавив синие вставки из алькантары. Также в оснащение входит навигационная система Garmin с отдельным тачскрином.

Помимо этого, автомобилю увеличили дорожный просвет на 60 мм и усилили защиту днища. В арсенале теперь есть и встроенный компрессор для регулировки давления в шинах. Информации о силовой установке пока нет.

Помимо внедорожного Passport на выставке дебютируют раллийный Civic Type R HRC Rally XP и новый Acura Integra Type S HRC. Компанию им составят Baja Passport Type R, Super GT Type R TCR и новые гоночные мотоциклы.

