10 ноя 2025

Американцы создали 580-сильный Honda S2000

Автор фото: фирма-производитель

Компания Bulletproof Automotive представила на выставке SEMA 2025 в Лас-Вегасе уникальный проект на базе Honda S2000 под названием BP25

Главной особенностью проекта стал новый 2,0-литровый двигатель с нагнетателем Vortech V2-Si. Мотор развивает свыше 580 л.с. при 9 300 об/мин. Автомобилю достались новые системы выхлопа и подачи топлива, а также гоночный радиатор Science of Speed. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач AP2, которая передает крутящий момент на задние колеса.

Внешне S2000 BP25 выделяется массивным карбоновым обвесом и белым цветом кузова Lamborghini Balloon White. Комплектуется спорткар 19-дюймовыми колесными дисками BP-RW Evolutions, выполненными в стиле японского кузнечного искусства Tsuchime.

Визуально S2000 BP25 выделяется широким карбоновым обвесом Varis Dark Panther, окраской Lamborghini Balloon White и эксклюзивными 19-дюймовыми дисками BP-RW Evolutions. Внутри установлены спортивные сиденья, каркас безопасности, новый руль и ремни безопасности Willians FIA. Отделка салона выполнена из алькантары.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

