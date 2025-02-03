Honda разрабатывает более мощные модификации Type R и Type S

Компания Honda рассматривает возможность создания новых мощных модификаций существующих моделей, которые превзойдут текущие версии Type R и Type S. Об этом сообщил президент Honda Racing Коидзи Ватанабэ во время мероприятия Rolex 24 в Дайтоне

По его словам, Honda планирует выпускать автомобили под крылом Honda Racing Corporation (HRC). Разработка таких версий уже ведется в американском подразделении HRC, где инженеры работают над модернизацией существующих версий. Как отметил Ватанабэ, эти модели будут основываться на Honda Civic Type R и Acura Integra Type S.

Ранее HRC уже представила трековый прототип Acura Integra Type S HRC, который протестировал пилот Формулы-1 Юки Цунода. Старший вице-президент HRC US Джон Икеда подчеркнул, что новые версии позволят клиентам настраивать автомобиль, выбирая сертифицированные гоночные детали, как это делают Porsche и другие премиальные бренды.