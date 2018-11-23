Honda вывела на тесты свой новый электрокар

Судя по шпионским снимкам, дизайн новинки будет напоминать концепт Urban EV. В любом случае некоторые детали говорят о том, что миру будет показан очень технологичный автомобиль

Технических подробностей нет, так как они держатся в строжайшем секрете, единственное, можно сделать предположение о запасе хода, по некоторым данным он составит не более 250 километров.

Зато о чем точно можно говорить, так это о технологиях. Например, автомобиль оснащен специальными камерами вместо боковых зеркал. Картинка будет передаваться на специальные дисплеи внутри автомобиля. Стоит отметить, что такое же решение уже доступно для японской версии Lexus ES.

Несмотря на камуфляж, заметны некоторые элементы дизайна, которые говорят о схожести с прошлогодним концептом Urban EV. Серийный автомобиль получит аналогичную круглую оптику и ручки убирающиеся заподлицо. Правда сама по себе машина будет пяти дверной, в отличие от трехдверного концепта. К слову, Urban EV был также оснащен камерами кругового обзора вместо боковых зеркал, внутри концепт обладал цифровой панелью и специальным водительским ассистентом, который давал рекомендации по вождению. Доберутся ли указанные новшества до серийного автомобиля - пока неизвестно.