Внедорожник Hummer H1, бесспорно, автомобиль легендарный. Но он давно стал частью истории, как, собственно, и сам бренд. Но американские энтузиасты решили возродить эту машину

Компания Mil-Spec Automotive (MSA) начала коммерческие продажи доработанного ей Hummer H1. За основу для машины берутся списанные армейские внедорожники, после чего в компании их бережно восстанавливают и дорабатывают.

Все кузовные панели Hummer H1 усилены кевларом, ширина колеи увеличена до 203 мм, машина получила подвеску собственной разработки MSA. В отличие от старых «Хаммеров», версия от MSA оснащается современным турбодизелем V8 объемом 6,6 литра (510 л.с.). Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатым «автоматом» Allison.

Интерьер ничего общего со спартанским салоном армейской машины не имеет. Здесь применены дорогие материалы отделки, немного изменена архитектура передней панели.

Пока в Mil-Spec Automotive собрали всего три внедорожника. Цены стартуют с отметки в 239 тысяч долларов (16 миллионов рублей). По желанию, внедорожник можно оснастить пневмоподвеской, это увеличит его цену еще на 50 тысяч долларов.