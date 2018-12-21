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21 дек 2018

Кевларовый молот Америки

Кевларовый молот Америки

Известное американское ателье Mil-Spec Automotive представило рестомод легендарного Hummer H1

Для начала надо пояснить, что такое рестомод. Фактически это автомобиль с идеально отреставрированным  кузовом, но с современным техническим наполнением. В случае с данным “Хаммером” работа выполнена на отлично. Кузов автомобиля не только приведен в порядок, но и слегка переработан - усилен кевларовыми панелями.

В качестве силового агрегата внедорожник получил турбодизель 6.6 Duramax, который был собран вручную. Отдача мотора, совмещенного с шестидиапазонным «автоматом» Allison 1000 и двухступенчатой раздаточной коробкой NV242, составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента.

К слову, внедорожник получил пневматические блокировки ARB Air Locker в обоих мостах и автоматическую систему подкачки колес. Отметим, что автомобиль уже выставлен на продажу, а его стоимость составляет около 250 тысяч долларов.

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