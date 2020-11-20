GM анонсировал выпуск электрического внедорожника Hummer

Новый внедорожник Hummer получит сразу несколько электрических версий и дебютирует в 2022 году

Концерн General Motors помимо электрического пикапа Hummer планирует выпуск и одноименного внедорожника. Об этом было объявлено в ходе онлайн конференции компании, сообщает Motor1. Также в ходе мероприятия был показан макет будущей модели. Скорее всего, премьера автомобиля состоится в 2022 году.

Ожидается, что технические характеристики внедорожника будут повторять пикап. В этом случае машину предложат с разными электрическими силовыми установками. Например, мощность топовой версии пикапа Hummer составляет 1000 лошадиных сил. Запас хода у такой модификации - около 560 километров. Суммарная мощность младшей версии пикапа — 634 лошадиных сил. Запас хода у электрокара составляет 483 километра. Однако в продаже такая модификация Hummer появится только в 2023 году.