Hummer пикап на электричестве – он существует!

Нет, это не частный проект, а вполне серийный автомобиль – вы уже знаете, что в GMC решили возродить Hummer. Как и прежде, под этим брендом будут выпускаться массивные внедорожники, но с маленькой оговоркой – они будут электрическими. Нынешний пикап – первая ласточка

В целом, в дизайне новинки прослеживается преемственность с прежним Hummer - автомобиль получил агрессивные бамперы, прямоугольные колесные арки, стальную защиту днища, внедорожные шины диаметром 35 или 37 дюймов, а также вертикальное лобовое стекло. Кроме этого, электрокар укомплектовали тонкими светодиодными фарами и необычной радиаторной решеткой с шестью секциями в духе оригинальных Hummer второго и третьего поколения (H2 и H3). При желании крышу машины можно снять, превратив пикап в кабриолет.

Что до техники, то электрокар получил адаптивную пневмоподвеску с возможностью увеличения клиренса примерно на 15 сантиметров. Водителю впервые стал доступен режим движения по диагонали. Автомобиль комплектуется тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Автомобиль может ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальный запас хода составляет порядка 560 километров.