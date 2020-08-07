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7 авг 2020

Электрический Hummer прописался в России

Электрический Hummer прописался в России

General Motors планирует возродить Hummer в виде суббренда GMC, который будет выпускать электрические пикапы и внедорожники.  Причем здесь Россия, да притом, что именно в нашей стране был  недавно зарегистрирован товарный знак Hummer

Товарный знак появился в открытой базе данных Роспатента. Его владельцем указан концерн General Motors. Государственная регистрация действует с 5 августа 2020 года по 4 февраля 2030-го. Предполагается, что это первое графическое изображение нового фирменного шрифта Hummer.

При этом регистрация товарного знака вовсе не означает, что у возрожденной марки есть какие-то планы на Россию: это может быть лишь частью по рутинной защите интеллектуальной собственности. С другой стороны, Hummer H2 и H3 некогда выпускали на калининградском «Автоторе». К тому же все присутствие GM в России сейчас сводится в основном лишь к дорогим внедорожникам. С учетом этих факторов вероятность появления GMC Hummer в нашей стране все-таки существует.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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