Электрический Hummer прописался в России

General Motors планирует возродить Hummer в виде суббренда GMC, который будет выпускать электрические пикапы и внедорожники. Причем здесь Россия, да притом, что именно в нашей стране был недавно зарегистрирован товарный знак Hummer

Товарный знак появился в открытой базе данных Роспатента. Его владельцем указан концерн General Motors. Государственная регистрация действует с 5 августа 2020 года по 4 февраля 2030-го. Предполагается, что это первое графическое изображение нового фирменного шрифта Hummer.

При этом регистрация товарного знака вовсе не означает, что у возрожденной марки есть какие-то планы на Россию: это может быть лишь частью по рутинной защите интеллектуальной собственности. С другой стороны, Hummer H2 и H3 некогда выпускали на калининградском «Автоторе». К тому же все присутствие GM в России сейчас сводится в основном лишь к дорогим внедорожникам. С учетом этих факторов вероятность появления GMC Hummer в нашей стране все-таки существует.