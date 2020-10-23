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23 окт 2020

Электрического Hummer не существует

Электрического Hummer не существует
Автор фото: фирма-производитель

GM признала: реального Hummer EV у нее еще нет, то,  что запало в душу многим клиентам, которые уже, к слову, внесли предоплату, было лишь прототипом, да и тот был виртуальным!

Мировая премьера GMC Hummer EV от General Motor должна была состояться еще в мае 2020 года. Однако ее перенесли из-за пандемии, как и многие другие события. Пикап представили два дня назад, но, как ни странно, самого пикапа на презентации не было. Только его компьютерные изображения. Что же показала компания GM? Обычное 6-минутное компьютерное видео, в котором Hummer EV преодолевает бездорожье. Видео закончилось, и все ждали выезда на сцену этого красивого и мощного пикапа. Но так и не дождались.

У компании есть дизайн и платформ с аккумуляторами. Но что касается конечного продукта — автомобиля, — то его просто нет. В GM заявляют, что для доведения пикапа до ума года может не хватить. Напомним, что первые поставки клиентам, купившим позавчера машину стоимостью более 112 тысяч долларов, должны начаться осенью 2021 года. 

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За рулем

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