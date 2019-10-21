Марку Hummer могут возродить

Американский концерн General Motors может вновь начать выпуск солидных и очень дорогих внедорожников и пикапов. Именно для этого и планируется возродить легендарную марку

По предварительным данным, выпуск возрожденных «Хаммеров» может стартовать в конце 2021 года. Причем, речь идет о начале выпуска не просто внедорожников и пикапов, а электрических машин. Предполагается, что будет создано целое семейство больших SUV, которые начнут выпускать не только под маркой Hummer, но и под брендами GMC и Cadillac.

Любопытно, но агентство Reuters со ссылкой на неназванных автомобильных экспертов сообщает, что возрождение Hummer — это отличная мысль. По крайней мере, в США (да и во всем остальном мире, включая Китай), этот бренд по-прежнему хорошо известен. Поэтому рынок должен хорошо принять электрические Hummer, особенно если они будут иметь достойные характеристики и обладать интересным внешним видом.