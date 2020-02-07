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7 фев 2020

Новый Hummer получит три двигателя

Новый Hummer получит три двигателя
Автор фото: фирма-производитель

General Motors раскрыл информацию о готовящемся электромобиле, который появится на рынке под названием Hummer. По словам президента GM Марка Реусса, пикап получит несколько вариантов установок, в том числе и трехмоторную с отдачей около 1000 лошадиных сил

Подробности о емкости аккумуляторов, запасе хода (по предварительным данным он составит 650 километров) и максимальной скорости появятся ближе к дебюту модели, который состоится 20 мая этого года. В продажу электрический Hummer поступит осенью 2021-го.

Известно, что пикап построят на «тележке» BT1 – одной из вариаций платформы T1XX от новых Chevrolet Silverado, Tahoe и Suburban, которая предназначена для внедорожниках на электричестве.

Напомним, в конце января появилось первое изображение 1000-сильного пикапа – его показали спереди, уточнив, что на снимке предсерийный образец. На картинке можно разглядеть светодиодную переднюю оптику во всю ширину кузова, ходовые огни на крыше и небольшой шильдик GMC.

При написании новости использовалась информация:
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