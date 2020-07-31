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31 июл 2020

Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer

Объявлены сроки появления электрического пикапа Hummer
Автор фото: фирма-производитель

GMC готовится к премьере электрического пикапа, для которого возродили название Hummer. Из-за пандемии коронавируса модель не дебютировала весной, презентацию перенесли на осень 2020 года

О будущем Hummer известно, что его построят на платформе BT1 (одна из вариаций «тележки» GMT T1XX, которая лежит в основе нового Tahoe). Сборку пикапа и внедорожника наладят на мощностях предприятия D-HAM в Детройте, где ранее выпускали Chevrolet Impala и Cadillac CT6. Старт производства запланирован на вторую половину 2021 года.

Hummer получит электрическую силовую установку из трёх электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента. С такой установкой он будет разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за три секунды. Кроме того, из нового ролика стало известно, что у Хаммера будет так называемый Adrenaline Mode — вероятно, аналог режима максимальной отдачи силовой установки.

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