Официально: Hummer будет выпускать электромобили

General Motors наконец официально заявил о возвращении Hummer. Интересно, что наименование возродится не в качестве бренда, а в качестве отдельной модели

Автомобиль будет относиться к марке GMC, которая специализируется на внедорожниках и пикапах. Модель получит смелый дизайн и впечатляющие возможности. Характеристики звучат многообещающе: мощность — 1000 л.с., время разгона 0-100 км/ч — 3 секунды. При этом речь идет о весьма крупном внедорожнике с брутальным внешним видом.

Пока опубликован только короткий видеоролик, в котором запечатлена передняя часть автомобиля. Электромобиль получит переднюю решетку в стиле старых Хаммеров. При этом фары уже не будут круглыми. Презентация GMC Hummer состоится 20 мая 2020 года. Продажи должны начаться осенью 2021-го. Автомобиль будут выпускать на заводе Detroit-Hamtramck в Мичигане.