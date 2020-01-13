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13 янв 2020

Под брендом Hummer начнут производить электрокары

Под брендом Hummer начнут производить электрокары

General Motors намерена возродить свой бренд автомобилей Hummer. Под этим именем будут выпускаться электрические пикапы, которые составят конкуренцию знаменитому Tesla Cybertruck

Планируется, что новые автомобили под старым брендом появятся в 2022 году, их дизайн будет напоминать деталями облик «похожих на коробку» предшественников. По данным Bloomberg, GM подумывает продавать новые электропикапы через действующую сеть дилеров и под маркой «Hummer by GMC».

В то же время, как сообщают источники The Wall Street Journal, новые модели Hummer будут продаваться в небольшом количестве как премиальные и недешевые автомобили.  Интересно, что именно модели Hummer станут первыми в череде больших внедорожников и легких грузовиков с электродвигателями, которые General Motors намерена выпустить в ближайшие несколько лет.

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